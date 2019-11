Deux nouvelles expositions au Musée d'art MacKenzie

La première, intitulée Uprising : the Power of Mother Earth, combine la nature, l'art et l'activisme à travers le pays. Elle est réalisée par l'artiste métisse Christi Belcourt, ainsi que l'artiste autochtone Isaac Murdoch.

Selon le Musée d'art MacKenzie, l’exposition regroupe plus de trente peintures importantes de Christi Belcourt, prêtées par de nombreux collectionneurs privés et par des institutions publiques comme le Musée des beaux-arts du Canada.

La deuxième exposition, Banners for New Empires, a été créée par les artistes Rajni Perera et Nep Sidhu.

Musée d'art MacKenzie de Regina Photo : Radio-Canada

L'exposition d'une vingtaine d'oeuvres mélange le langage des techniques traditionnelles et de la science-fiction, afin de créer un univers visuel parallèle.

Le président-directeur général du Musée d'art MacKenzie, Anthony Kiendl, explique que ces deux expositions invitent les visiteurs à se questionner sur des enjeux sociaux, mais à travers l'art.

Le Musée proposera chaque mois au grand public des journées ou des soirées d'accès gratuit à ces expositions.

La prochaine journée gratuite se tiendra le 8 décembre.

D'après les informations de Romain Chauvet