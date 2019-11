Pénurie de déneigeurs en Estrie

En Estrie, comme à bien des endroits au Québec, il y a pénurie de déneigeurs.

Le déneigeur Benoit Lacharité souligne que la compétition est de moins en moins féroce dans le domaine en raison de la fermeture de bien des entreprises.

Il y a jusqu'à une douzaine de déneigeurs qui ont cessé leurs activités. Donc si on met les petites compagnies qui ont 100 clients, ça fait 1200 clients , analyse-t-il.

Les résidents à la recherche d'un déneigeur commencent à désespérer. Les appels sont nombreux, affirme Benoit Lacharité qui dit en avoir reçu une vingtaine.

Il y a des gens qui pleurent, qui nous appellent parce qu'il n'y a plus de déneigeurs. Ils disent Alain, peux-tu quand même nous déneiger, le prix que tu voudras, l'heure que tu voudras. Quand c'est rendu comme ça, ça fait même mal au coeur.

La pénurie de main-d’oeuvre se ferait ainsi sentir aussi dans ce secteur d’activité. Les travailleurs seraient aussi de plus en plus sélectifs, croit Alain Goulet.

Les gens y gagnent de plus en plus cher de l'heure, veulent travailler moins les fins de semaine, moins la nuit , explique Alain Goulet.

La hausse des frais d'exploitation et surtout les chutes de neige abondantes des derniers hivers n'ont pas aidé les entreprises.

On rouvre 100-155 fois dans un hiver. Quand le client me dit que c'est cher, si il prenait le temps de calculer, des fois je viens dans sa cour pour 25 sous. Là-dessus, il faut que je paye l'essence, mes assurances, moi-même, mes employés et la secrétaire.

Alain Goulet, déneigeur