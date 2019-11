Une pharmacie trifluvienne adopte les « fioles vertes »

Les clients peuvent se procurer les contenants au coût de trois dollars et doivent les nettoyer rigoureusement avant de les rapporter. L'objectif est de réduire les déchets produits par les pharmacies.

Les contenants de plastiques pour les médicaments d'ordonnance sont utilisés par centaines de millions au Canada chaque année.

La pharmacie Proxim Annie-Louise Turcotte est la première entreprise de Trois-Rivières à joindre le mouvement.

Au fil des mois, selon une procédure qui est déjà bien établie, dont on va discuter avec le patient, on va pouvoir réutiliser sécuritairement ces fioles-là , indique la pharmacienne propriétaire, Annie-Louise Turcotte.

La pharmacienne Annie-Louise Turcotte a entamé un virage vert depuis un an. Photo : Radio-Canada

En un an, la pharmacienne propriétaire a introduit les produits ménagers en vrac, banni les sacs en plastique et opté pour une voiture électrique pour effectuer les livraisons. La pharmacie incitait déjà ses clients à réutiliser les contenants en plastique pour certaines prescriptions mensuelles.

J'avais des conteneurs commerciaux, les gros conteneurs pour mettre les poubelles et le recyclage. Maintenant, je n'en ai plus. On est rendu seulement avec les bacs de la ville. On a un bac de poubelles et trois bacs de recyclage et ça s'en tient à ça , indique la pharmacienne.

Ce virage vert, elle le prend autant pour la santé de la planète que pour celle de ses clients.

La santé des gens, on le sait, ça passe aussi par l'environnement. Annie-Louise Turcotte, pharmacienne

Une première pharmacie à Trois-Rivières joint le mouvement de la Fiole verte, des contenants pour les médicaments réutilisables. Photo : Radio-Canada

Une initiative montréalaise

Fiole verte, c'est l'initiative de Sarah Fizazi qui cherchait à réduire la quantité de déchet produit dans sa pharmacie.

À mesure que je faisais mes recherches, je me rendais compte que non seulement ce sont des déchets, mais que c'est quelque chose également qu'il faut tenir le plus loin possible de tout ce qu'on peut ingérer , explique la pharmacienne derrière le mouvement.

Elle espère maintenant que le concept pourra être utilisé pour certains médicaments sans ordonnance.

Actuellement, on a différents emballages pour la même chose. Peut-être qu'il y a un effort qui pourrait être fait au niveau des fabricants , estime-t-elle.

