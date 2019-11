Une veillée aux chandelles pour la petite fille tuée après la chute d'un climatiseur

Des dizaines de personnes se sont rassemblées lors d'une veillée aux chandelles samedi pour rendre hommage à une petite fille de deux ans et demi qui est morte percutée par un climatiseur de fenêtre tombé du huitième étage d'un immeuble de Toronto, lundi.

La famille et des membres de la communauté se sont rassemblés pour Crystal Mirogho, la décrivant comme étant une enfant aimante et douce qui aimait rire.

Le cousin de Crystal, Qasem Afzali, a déclaré que sa mère avait à peine pu parler depuis qu'elle a été témoin de la tragédie.

Lors de la veillée, les intervenants ont remercié ceux qui ont bravé le froid samedi pour réconforter la famille. Photo : CBC

Slavko Ristich, avocat spécialisé en préjudices corporels représentant la famille, a précisé que la mère de Crystal et deux frère et sœur étaient dehors et la poussaient dans une poussette lorsque le climatiseur est tombé.

La police avait déclaré que l'aérateur était tombé du huitième étage d'un immeuble de logements communautaires de Toronto situé au 3847, avenue Lawrence Est.