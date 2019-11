Attaque à Village-Blanchard : un mandat d'arrestation lancé contre un homme de Bathurst

Ronald Canuel est originaire de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Il est recherché après un incident survenu dans une résidence de Village-Blanchard le 5 novembre dernier.

La GRC a confirmé le 14 novembre que deux hommes avaient été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, mais qu'elle cherchait toujours un troisième suspect dans cette affaire.

Blayne Rose, 25 ans de Bathurst, et Willie Larocque, 32 ans, de Beresford ont comparu en cour provinciale de Tracadie et ont été accusés de plusieurs délits en lien avec l'incident de Village-Blanchard.

Le 15 novembre, la GRC à Caraquet a confirmé que le troisième suspect dans cette affaire était Ronald Canuel.

Il fait face à divers chefs d'accusation, dont vol qualifié, introduction par effraction, commission d'un acte criminel dans une maison d'habitation, agression armée, voies de fait ayant causé des lésions corporelles et port d'un déguisement avec l'intention de commettre un crime.

Il mesure 5 pieds et 8 pouces et il a les cheveux blonds, les yeux bleus et arbore plusieurs tatouages. Il conduit habituellement une voiture Mazda 3 de l’année 2013 immatriculée au Nouveau-Brunswick (JUE 952).

La police dit avoir suivi des pistes, sans être capable de le retrouver. On demande à quiconque l'aperçoit de contacter immédiatement les forces de l'ordre et de ne pas s'en approcher, car il pourrait être dangereux.

Bien connu des policiers

Ronald Canuel est bien connu des forces policières. En juillet 2015, on lançait un mandat d'arrestation pancanadien contre lui, à la suite d’un braquage à main armée dans une banque de Campbellton.

Il a été arrêté à Prince George, en Colombie-Britannique, quelques semaines plus tard. Il a été accusé de vol à main armée, d'avoir porté un masque pendant qu'il commettait une infraction et de ne pas avoir respecté une interdiction de posséder une arme à feu.

En septembre, la Couronne du Nouveau-Brunswick a laissé tomber les accusations qu'elle avait portées contre lui par manque de preuves tangibles.

En 2017, la Cour du Banc de la Reine de Bathurst lui a imposé 18 mois de prison, après qu'il ait avoué au tribunal avoir poignardé un homme dans le quartier Upper Dawson, à Bathurst.