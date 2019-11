Affaire Epstein : le prince Andrew regrette d'avoir impliqué la famille royale

On lui reproche notamment d’avoir séjourné chez M. Epstein après que celui-ci ait été libéré, en 2010, au terme d’une peine de prison pour sollicitation de prostitution d'une fille mineure. À l’époque, l’homme d’affaires était aussi fortement soupçonné d’être à la tête d’un réseau de prostitution impliquant des adolescentes et un système de chantage auprès de clients riches.

Une photo de Jeffrey Epstein qui apparaît dans le registre des délinquants sexuels de l'État de New York. Photo : Reuters

Le prince de la famille royale britannique dit qu’il trouvait honorable , à l’époque, de demeurer l’ami de Jeffrey Epstein, mais qu’il en arrive désormais à un constat différent. Ce n'était pas quelque chose de convenable pour un membre de la famille royale , reconnait-il aujourd’hui en exprimant des regrets pour avoir mis sa famille dans l’embarras.

Mis en cause dans la presse britannique, le prince de 59 ans avait affirmé fin août n'avoir jamais vu ni soupçonné d'abus sexuels de la part de Jeffrey Epstein.

Dans un tweet, son ex-épouse Sarah Ferguson, mère de leurs deux enfants, a pris sa défense. Andrew est un vrai gentleman , a-t-elle affirmé, soulignant le sens du devoir du prince et sa gentillesse .

Mais tout le monde n’en dresse pas le même portrait.

Virginia Giuffre [née Roberts, nom qu’elle portait à l’époque], l'une des plaignantes dans l'affaire Epstein, affirme avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à Londres en 2001 alors qu'elle avait 17 ans, puis à deux autres reprises à New York et sur l'île privée du financier américain dans les Caraïbes.

Une photo montrant le prince et la jeune fille ensemble a été largement diffusée dans les médias. À l'arrière-plan apparaît Ghislaine Maxwell, fille du magnat des médias Robert Maxwell. Plusieurs accusatrices d'Epstein ont affirmé avoir été recrutées par cette amie du prince, ce qu'elle a toujours démenti.

Le prince Andrew et Virginia Giuffre chez Ghislaine Maxwell en 2001. Photo : Virginia Roberts

Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais rencontré cette femme , se défend le prince et duc d'York dans l’entrevue enregistrée jeudi pour diffusion samedi soir dans l'émission Newsnight de la BBC Two.

Le prince sait exactement ce qu'il a fait et j'espère qu'il va être honnête , avait déclaré Mme Giuffre à la presse après une audience fin août à New York, où 15 autres plaignantes ont été entendues par la justice américaine dans le cadre du plus récent procès de Jeffrey Epstein.

L’américain avait été arrêté début juillet pour avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous son emprise, pour des séances de massage qui tournaient au viol dans ses nombreuses propriétés.

Ce procès ne s’est toutefois pas rendu à terme, puisqu’il a été interrompu par la mort de l’accusé, retrouvé pendu dans sa cellule quelques jours après son arrestation. Il se serait suicidé.