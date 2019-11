Un marché public de la Matanie en novembre, pour prolonger l’été

C'est la première fois cette année que le marché poursuit ses activités après la fin de l'été, avec des événements mensuels.

Après un marché peu achalandé en octobre, le succès de ce dernier marché d'automne est encourageant pour la suite des choses, selon le coordonnateur du Marché public de la Matanie, Mathieu Trépanier.

Les adeptes du marché public ont troqué leurs sandales pour des bottes, mais se plaisent à retrouver l'ambiance estivale du marché. Photo : Radio-Canada

On s’était dit [qu’on le ferait] au moins une fois par mois pour voir la réaction et là on voit que les gens sont au rendez-vous et c’est très le fun , estime-t-il.

Notre but, c’est d’augmenter le nombre de marchés parce qu’il y a quand même une belle réaction des personnes.

Les clients des marchés publics souhaitent retarder le plus possible le moment où ils devront se résigner à acheter des légumes importés. Photo : Radio-Canada

C’est merveilleux pour nous d’avoir un marché d’automne , commente Marie-Hélène Côté, copropriétaire des Potagers Mycobio.

On a plein de légumes de conservation à ce temps-ci de l’année et on a quelques fraîcheurs qu’on a réussi à produire en serre , ajoute-t-elle.

Le prochain marché public de la Matanie en sera un de Noël, le 15 décembre, toujours au Cégep de Matane.

Avec les informations de Michaële Perron-Langlais