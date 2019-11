Les Teamsters présentent un préavis de grève de 72 heures au Canadien National

Les chefs et agents de train ainsi que les agents de triage du Canadien National (CN) représentés par le syndicat des Teamsters pourraient se retrouver en grève dès mardi.

Le syndicat représentant 3200 travailleurs a publié samedi un préavis de grève de 72 heures au moment où se poursuivent les négociations visant à renouveler la convention collective.

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada avait déjà lancé en octobre un avertissement que ses membres pourraient déclencher une grève dès le 19 novembre prochain à minuit une.

Le syndicat et le transporteur ferroviaire sont en pourparlers depuis six mois et négocient avec l'aide des médiateurs fédéraux depuis 60 jours.

L'entreprise dit avoir offert l'arbitrage exécutoire, ce qui a été refusé par le syndicat.

À lire aussi : Le CN annonce des compressions touchant 1600 employés

La convention collective est échue depuis le 23 juillet.

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Patty Hajdu, s'est dite encouragée de voir que les deux parties sont toujours en négociation . Elle a ajouté, par voie de communiqué, qu'elle suivait la situation de près.