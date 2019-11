Froid : les refuges peinent à accueillir tout le monde

Le froid mordant qui frappe Montréal a exercé une forte pression sur les refuges pour sans-abris de la métropole. Certains itinérants ont même dû dormir dehors, faute de place. Les refuges, en concertation avec la Ville de Montréal, les organismes et les services sociaux, tentent de trouver des solutions en attendant la mise en place de mesures plus adéquates.

La semaine dernière, la ministre de la Santé Danielle McCann annonçait que l’ancien hôpital Royal-Victoria allait rouvrir comme refuge pour itinérants le 2 décembre. La Ville de Montréal prévoyait du même souffle l’ouverture de 1100 lits pour cette clientèle sur l’ensemble de son territoire.

Mais d’ici au 2 décembre, les refuges devront composer avec une augmentation de la clientèle.

La nuit de vendredi à samedi était une autre nuit de fort achalandage, tous les lits étaient pris, et il y a même des gens qui ont dû dormir dans la cafétéria. Ce n’est pas idéal, ce n’est pas humain, mais c’est mieux que de dormir dehors. Matthew Pearce, directeur général de la Mission Old Brewery

La Mission Old Brewery va ouvrir 150 lits supplémentaires dans une unité de débordement et des haltes-chaleur, mais seulement le 2 décembre. Dans une semaine et demie, on va être correct. Entre temps, on va vivre avec l’hiver précoce qui nous a pris par surprise , ajoute M. Pearce.

La nuit dernière, des patrouilles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont circulé dans les quartiers névralgiques où il y a un taux élevé de personnes en situation d’itinérance, pour s’assurer que personne ne soit obligé de dormir à l’extérieur.

La situation risque de se compliquer encore une fois la nuit prochaine, où le mercure devrait descendre sous la barre des - 15 degrés.

Certains refuges offrent des navettes vers d'autres établissements lorsque l’achalandage est trop élevé.

Non, je ne suis pas allé dans un refuge, il n’y a pas assez de place. La Mission Bon Accueil est une alternative. Quand il n’y a pas de place à la Maison du Père, il y a une navette, un petit autobus qui vient nous chercher et nous amène à la Mission Bon Accueil qui est au métro Lucien-L’Allier. Un itinérant

La météo des prochains jours devrait être plus clémente, mais les nuits demeureront froides. Les refuges pour sans-abris et les autorités devront être vigilants pour cette clientèle vulnérable.

Avec les informations de Yasmine Khayat