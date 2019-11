Un record de froid vieux de 1933 battu à Québec

Un record de froid vieux de 86 ans a été battu la nuit dernière à Québec, avec un mercure aussi bas que -15 degrés Celsius. Les résidents devront s’armer de tuques, mitaines et manteaux chauds pour la fin de semaine.

L’ancien record du plus bas minimum de 1933 établissait le barème à -14 °C. Le froid se poursuivra jusqu’en début de semaine selon Environnement Canada.

Dans les prochains jours, on ne prévoit pas battre d’autres records de 1933, mais on va s’en approcher. On prévoit -16 °C la nuit prochaine, le record est de -19 °C , précise la météorologue Michèle Fleury.

Les températures restent dans le négatif durant la journée. On prévoit -4 °C samedi et -6 °C dimanche.

Bien en dessous des normales

Le froid qui s’installe est assez rare pour la période.

Les normales sont de -3 la nuit et 3 le jour. On voit un écart d’environ 12 degrés alors oui, c’est inhabituel , explique Mme Fleury.

Les températures devraient augmenter en début de semaine, mais une dépression côtière amènera un mélange pluie et de pluie verglaçante qui se transformera en neige lundi après-midi et se poursuivra mardi matin.