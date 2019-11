Des records de neige à North Bay

La hauteur moyenne de neige pour tous les sites [où la hauteur de neige est mesurée] est de 21,2 cm [...] et l'équivalence moyenne en eau est de 30,7 mm , explique Kurtis Romanchuk, ingénieur des ressources en eau pour l'organisme dans un communiqué.

Les sites en question sont le golf de North Bay et les aires de conservation de Corbeil et de Shirley Skinner. Pour le premier site, le précédent record de neige enregistré un 15 novembre date de 2012, mais il remonte à 1988 pour le second et à 2007 pour le troisième.

En 2018, la hauteur moyenne de neige pour tous les trois sites était de 11,1 cm.