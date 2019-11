La Maison des Familles d’Abitibi-Ouest fête ses 25 ans.

Il y aura notamment un rappel historique de l'évolution de l'organisme et un spectacle du Cirque des Frères Collini.

L'organisme compte près de 200 familles membres et environ 8000 personnes prennent part à ses activités chaque année.

L'offre de service de l'organisme a évolué au fil du temps, explique Rose Marquis membre du conseil d'administration.

Présentement il y a des ateliers enfants, des ateliers parents-enfants, un service de prêt de matériel, un service de vêtements offerts gratuitement aux enfants. C'est toute une panoplie de services et des fois il peut y avoir des changements selon les besoins exprimés par les parents et ce qu'on a aussi comme possibilité de faire dans le milieu , dit-elle.

L'organisme doit souvent tenir des activités d'autofinancement pour maintenir son offre de service aux citoyens d'Abitibi-Ouest ajoute Rose Marquis.

Dans le temps, il y a un quille-thon, il y a eu aussi de plus petites activités des fois comme une vente de hot-dogs ou une vente de garage, se rappelle-t-elle. Maintenant notre principale activité d'autofinancement est une soirée The price is right. On a une subvention du ministère de la Famille, on a aussi Centraide qui contribue depuis des années à combler certains besoins de l'organisme.

L'organisme doit réfléchir à combler la perte du financement provenant d'Avenir d'enfants qui se termine bientôt.