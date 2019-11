L’Océanic dompte les Tigres de Victoriaville

C’est Dmitry Zavgorodniy qui a ouvert la marque pour Rimouski en première période alors que son équipe se trouvait en désavantage numérique. Zavgorodniy a capitalisé sur une passe ratée du gardien des Tigres, Tristan Côté-Cazenave.

Cédric Paré est venu doubler le score de sa formation à la 16e de deuxième période, cette fois-ci lors d’un avantage numérique.

La réplique ne s’est toutefois pas fait attendre. Alexander Peresunko a été le seul joueur des Tigres à faire vibrer les mailles du filet adverse vendredi soir. Il y est parvenu in extremis à exactement 19 minutes et 59 secondes, à la toute fin de la deuxième période.

L’Océanic a toutefois mis fin aux espoirs des Tigres en troisième période, lorsque Cédric Paré et Dmitry Zavgorodniy ont tous deux inscrit un second but.

L’équipe de Rimouski se trouve actuellement au troisième rang de l’association est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Après deux victoires à l’extérieur, l’Océanic reviendra jouer devant les siens dimanche après-midi face aux Cataractes de Shawinigan.