Les Foreurs et les Huskies dominent à domicile

Zachary Emond s'est dressé devant 34 tirs et les Huskies ont doublé les Sea Dogs 6-3.

Après un mois d'octobre difficile, Emond a gagné trois de ses quatre départs en novembre, ne donnant pas plus de trois buts au cours de ce mois.

Adrian Valigura, William Rouleau, Alex Beaucage, Tyler Hinam et Alex Gritz ont tous obtenu un but et une mention d'assistance. Thomas Belzile a ajouté un but pour les Huskies, qui n'ont pas connu la défaite en temps réglementaire à leurs cinq dernières sorties.

Maxim Cajkovic, par deux fois, et Matt Gould ont fait bouger les cordages pour les Sea Dogs, qui ont encaissé un troisième revers de suite. Zachary Bouthillier a permis cinq buts en 39 lancers.

Les Huskies affrontent les Mooseheads samedi soir à Rouyn-Noranda.

Mooseheads 1 Foreurs 2

Les Foreurs de Val-d'Or ont également eu le dessus sur les Mooseheads de Halifax à domicile.

Jérémy Michel a dénoué l'impasse en prolongation et les Foreurs ont vaincu leurs adversaires 2-1.

Michel a complété une mise en scène de David Noël pour permettre aux Foreurs de signer une troisième victoire consécutive. Marshall Lessard a créé l'égalité en deuxième période.

Benoit-Olivier Groulx avait propulsé les Mooseheads en avant 1-0, au deuxième engagement, mais les hommes de Jean-Jacques Daigneault ont vu leur séquence de victoires s'arrêter à deux.

Jonathan Lemieux, qui a obtenu une aide sur le but vainqueur, a effectué 33 arrêts pour les Foreurs. Cole McLaren a alloué deux buts en 30 lancers du côté des Mooseheads.