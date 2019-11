Un mort après un incendie dans une tour d'habitation de Toronto

Le chef des pompiers de Toronto Matthew Pegg a annoncé samedi matin que les équipes d’urgence ont trouvé un corps sur un balcon du huitième étage.

Nos pensées et prières accompagnent la famille et tous ceux qui sont touchés par cette perte tragique , a déclaré Matthew Pegg sur Twitter. Il note que l’enquête sur la cause et les circonstances du brasier se poursuit, avec la collaboration du Bureau du commissaire des incendies.

Le feu s'est déclaré vers 17 h 30 vendredi dans l'immeuble du boulevard Gosford, près des rues Jane et Steeles. Les flammes se sont rapidement propagées sur plusieurs étages et une centaine de pompiers et 22 camions ont été dépêchés sur place.

L'électricité a dû être coupée et tous les résidents ont été évacués pour des raisons de sécurité. Les pompiers ont finalement maîtrisé le brasier un peu avant minuit.

Des enfants étaient coincés sur leur balcon à cause des flammes dans leur appartement. Photo : CBC

Une personne a été transportée à l’hôpital, mais est dans un état stable, et cinq autres personnes ont également été soignées sur place pour des blessures par les ambulanciers.

La police a demandé aux évacués de se rendre chez des proches, si possible, en attendant et des autobus municipaux ont également été envoyés pour servir d'abris.

Des dizains de pompiers, policiers, ambulanciers et agent de la Commission des Transports de Toronto ont aidé les locataires de l’immeuble à sortir. Un abri d’urgence a aussi été aménagé au centre communautaire Driftwood, sur la rue Jane.