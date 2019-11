L’un des secrets pour bâtir une équipe de football gagnante : le recrutement à l’étranger

Samedi soir, à Thetford Mines, ils tenteront d'asseoir leur suprématie et de faire oublier une bonne fois pour toutes ce fâcheux incident de parcours en vainquant les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe et en remportant ainsi la récompense ultime de la Division trois du football collégial : le Bol d'or.

Pour essayer d'y arriver, ils pourront bien sûr compter sur de nombreux talents québécois, mais aussi sur plusieurs espoirs dénichés à l'étranger.

Selon le directeur des affaires étudiantes et des services communautaires du Cégep de Jonquière, Dave McMullen, les efforts de recrutement en France portent, en effet, leurs fruits.

Il raconte que des représentants de l’établissement se rendent régulièrement dans l’Hexagone pour y repérer les footballeurs de la relève les plus talentueux.

M. McMullen ajoute qu'un éclaireur se trouve même sur place.

On a quelqu’un qui est basé là-bas, qui peut aider à établir les liens, les contacts avec les jeunes, les familles, les équipes , explique-t-il, avec enthousiasme.

Le résultat, c’est que bon an mal an, de 12 à 15 Français enfilent l’uniforme des Gaillards.

S'il faut en croire Dave McMullen, même si ces athlètes européens arrivent à Jonquière en espérant rafler le Bol d’or, ils savent fort bien que la performance sportive ne pourra jamais primer sur la réussite académique.

A priori, les jeunes réalisent que quand ils s’en viennent ici, c’est pour étudier. Le football, ça doit être secondaire. Il faut que ce soit une motivation à poursuivre leurs études , résume M. McMullen, d'un ton sans appel.

Dave McMullen et Joshua Vatté ont rencontré une équipe de Radio-Canada à la veille du match du Bol d'or.

En 2017, Joshua Vatté a quitté la France pour s’installer au Québec.

Il voulait y parfaire son éducation en matière de gestion commerciale et il souhaitait également avoir la chance de faire partie de la brigade offensive des Gaillards.

Le jeune homme a adopté une attitude prudente à son arrivée en sol jonquiérois.

À la base, je ne venais que pour six mois, pour voir si ça me convenait. En fin de compte, je me plais bien ici.

Joshua Vatté