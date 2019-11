Une médiatrice est nommée pour conclure une convention collective commune à la SQDC

Une médiatrice spéciale a été nommée par le ministre du Travail en vue de conclure la première convention collective entre la Société québécoise du cannabis (SQDC) et les syndiqués des différentes succursales.

Le ministre Jean Boulet a annoncé vendredi la nomination de Lise Lavallée, plus d'un an après le lancement de la SQDCSociété québécoise du cannabis et à la suite de plusieurs mois de négociations qui n’ont pas mené à une entente.

Un communiqué transmis par son cabinet reconnaît qu’ actuellement, le déroulement et le rythme des négociations diffèrent d'une succursale à l'autre, malgré que plusieurs enjeux soient communs .

La société d'État compte pour l'instant près d'une trentaine de succursales à travers la province, dont 20 sont présentement couvertes par des accréditations syndicales, selon le cabinet du ministre Boulet.

Le Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SAQ), rattaché à la CSN, se font concurrence pour représenter ces travailleurs.

La question du salaire de ces derniers soulève les passions en raison de l'écart marqué avec la SAQSociété des alcools du Québec .

À la SAQSociété des alcools du Québec , les salaires sont présentement de l'ordre de 20,46 $ à 26,46 $ au huitième et dernier échelon pour un caissier-vendeur.