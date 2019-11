Publicités politiques : Twitter exempte les bonnes causes de sa politique de bannissement

Fin octobre, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter avait créé la surprise en annonçant que les publicités politiques seraient bannies du réseau et ce alors que l'Amérique se prépare à une épique bataille électorale pour la Maison Blanche et le contrôle du Congrès.

Vendredi, la plateforme a précisé quelque peu les règles qui entreront en vigueur le 22 novembre et tenté de rassurer les militants et militantes de grandes causes qui craignaient de ne plus pouvoir les promouvoir avec de la publicité sur le réseau.

Ainsi, des appels à agir en matière d'environnement, d'équité sociale, d'engagement civique ou de croissance économique seront permis.

« Toutefois, ils ne peuvent faire référence à des publicitaires politiques ou à un contenu politique », précise Twitter.

Mais même les groupes exemptés du bannissement devront se plier à des restrictions sur le ciblage géographique de leurs messages, qui ne pourra viser une localité spécifique.

Le ciblage pour ces publicités pourra se faire par mot-clé ou centre d'intérêts mais pas sur la base d'une couleur ou appartenance politique ou d'autres techniques plus raffinées, souligne le réseau.

Si les accolades ont été nombreuses au moment de l'annonce par Jack Dorsey – surtout par contraste avec Facebook qui pour sa part refuse toute censure de publicités politiques y compris celles qui sont mensongères – certaines critiques se sont aussi fait entendre.

Certains analystes soulignent notamment que l'interdiction ne touche que les publicités payantes et pas les tweets de politiciens et politiciennes, qui peuvent être partagés par leurs supporteurs. Une faille qui pourrait pousser à la prolifération de bots ou d'usagers payés pour diffuser plus largement ces messages.