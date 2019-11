5e alarme pour un incendie qui ravage un immeuble de Toronto

Les pompiers de Toronto luttent contre un grave incendie dans une tour d'habitation située dans le secteur de Jane et Finch, dans le nord de Toronto.

Les pompiers de Toronto ont déclenché une cinquième alarme face à l'ampleur du feu qui s'est déclaré vers 17 h 30 dans l'immeuble d'habitation situé à l'angle du boulevard Gosford et de Shoreham Drive.

Le chef des pompiers Matthew Pegg a précisé que l'incendie s'est propagé sur plusieurs étages du bâtiment et que les flammes s'élevaient à travers les fenêtres.

Nous luttons toujours contre un important incendie à l'intérieur du bâtiment , a-t-il indiqué. Les équipages ont depuis pris le dessus sur l'incendie et tâchent de le maîtriser, a-t-il ajouté.

Le service des incendies a indiqué que 22 camions et une centaine de pompiers ont été déployés pour combattre les flammes.

La police a indiqué plus tôt sur Twitter que, selon des déclarations, des enfants étaient piégés sur un balcon parce que leur appartement était en flammes. Cependant, Matthew Pegg a par la suite indiqué qu' il n'y a aucune indication que quelqu'un soit pris au piège ou manque à l'appel .

Une personne a été déclarée grièvement blessée, avant d'être décrite comme étant dans un état stable. Cinq autres personnes ont également été soignées pour des blessures, mais elles n'ont pas eu besoin d'être transportées à l'hôpital, a précisé Matthew Pegg.

Nous avons évacué de nombreuses personnes; elles ont été transférées aux soins des ambulanciers paramédicaux , a relaté le chef des pompiers.

Les ascenseurs dans le bâtiment ne fonctionnent plus, a expliqué Matthew Pegg, et un certain nombre de personnes qui vivent dans l'immeuble ont eu l'autorisation de rester dans leur appartement, car ils sont dans des endroits protégés .

Les autorités n'ont pas évoqué la cause de l'incendie ni le temps que cela prendra pour éteindre complètement le brasier. D'après ce que je peux voir, nous avons une longue nuit devant nous , a déclaré M. Pegg.

Les équipes d'urgence sont sur les lieux et les routes du secteur ont été fermées.