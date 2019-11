Pêche durable et modernisation des engins de pêche

Pêches et Océans Canada prépare un colloque sur la modernisation des engins de pêche, dans un contexte où la protection des mammifères marins est de plus en plus un enjeu de pêche durable.

L’industrie sera appelée, en février 2020, à réfléchir à différents enjeux touchant la durabilité de la pêche, dont, entre autres, la réduction du plastique et l’élimination des engins dits « fantômes ».

Un engin fantôme désigne tout équipement de pêche ou tout déchet lié à la pêche qui a été abandonné, perdu ou encore, jeté à la mer. Il est l'un des débris les plus dangereux et les plus mortels pour la faune marine dans les océans.



Chaque année, 640 000 tonnes d'engins de pêche sont abandonnées, perdues ou rejetées. Source : Pêches et Océans Canada

Le colloque permettra notamment de se pencher sur des solutions technologiques visant à réduire ce type de rejets afin de prévenir les prises accidentelles de mammifères marins.

Une baleine noire empêtrée dans un lourd cordage. (archive) Photo : Gracieuseté : International fund for animal welfare

La perte des engins de pêche et des cordages peut aussi avoir des conséquences financières pour les pêcheurs. Ce qu'on observe, c'est que l'industrie est très ouverte à collaborer avec nous, non seulement pour diminuer l'empêtrement des baleines, mais aussi pour avoir une pêche économiquement durable , commente Élise Lavigne, gestionnaire à la direction des ressources halieutiques à Pêches et Océans Canada.

Au début de l’été, le gouvernement fédéral a d’ailleurs annoncé qu’il verserait 8,3 millions de dollars pour faciliter la récupération des engins perdus ou abandonnés.

Le colloque abordera aussi les innovations qui pourront diminuer les empêtrements des mammifères marins dans les engins de pêche.

Le lieu où se tiendra la rencontre reste encore à préciser, indique Elise Lavigne.