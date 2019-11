Une maison en pain d’épice grandeur nature à Edmonton

La saison des Fêtes a officiellement été lancée, vendredi, avec l'inauguration d'une maison en pain d'épices grandeur nature à l'hôtel Fairmont Macdonald, à Edmonton. Le but est de créer une ambiance festive pour les visiteurs tout en promouvant la mission du refuge pour animaux Second Chance Animal Rescue.

Il a fallu 650 heures à l'équipe culinaire et technique de l'hôtel pour réaliser la maison en pain d'épice.

Une maison de 6 mètres de haut et de plus de 5 mètres de large : la plus grande jamais réalisée par l'hôtel qui met, chaque année, la barre plus haut, dit la directrice des ventes et du marketing de l'hôtel, Danielle Lundy.

Chaque année, on essaie de la faire plus grande. Danielle Lundy, directrice des ventes et du marketing de l'hôtel Fairmont Macdonald, à Edmonton

La maison en pain d'épice restera dans le hall de l'hôtel Fairmont Macdonald jusqu'à la fin du mois de décembre. Photo : Radio-Canada / Genevieve Laurent

Une association caritative

Cette année, l'hôtel a décidé de s'associer au refuge pour animaux Second Chance Animal Rescue, afin d'aider l'organisme à trouver de nouvelles familles aux animaux orphelins.

L'initiative est saluée par Marie Bootsman, qui assisté à la cérémonie. Je pense que c’est merveilleux! [...] il faut vraiment sensibiliser [les gens] à cette cause et leur rappeler qu’il y a des animaux qui ont besoin d’une maison , dit-elle.

Une bénévole de Second Chance Animal Rescue, Lara Onyskiw, ajoute que toute forme d'aide est la bienvenue.

Les gens peuvent aider de plusieurs façons : adopter les animaux, faire du bénévolat, donner de l’argent pour aider les animaux ou tout autre moyen. Lara Onyskiw, bénévole de Second Chance Animal Rescue

La maison en pain d'épice restera dans le hall de l'hôtel Fairmont Macdonald jusqu'à la fin de décembre.