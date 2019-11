Calgary tente de trouver une solution pour construire la ligne verte

La province a annoncé dans son dernier budget qu'au lieu de verser 555 millions de dollars immédiatement pour le projet comme c’était prévu, elle versera seulement 75 millions immédiatement et reportera le paiement du reste aux prochaines années, sans préciser quand.

Le président du comité, Shane Keating dit que les membres doivent s’ajuster.

« Nous voulions agrandir le projet et on s’est fait dire qu’il y aurait moins d’argent, alors nous analysons actuellement ce qu'il est possible de réaliser avec la contribution de la Ville et du gouvernement fédéral », dit-il.

L'une des préoccupations majeures est la construction au centre-ville.

Au départ, un tunnel devait être creusé sous la rivière Bow, mais l'option s'est révélée trop chère et techniquement difficile. Calgary privilégie maintenant la construction d’un pont.

Le comité doit présenter ses recommandations au conseil municipal en janvier.

« Nous avons trois mois pour tout faire. En janvier, nous aurons le plan final et le conseil municipal pourra voter », a ajouté Shane Keating.

Le comité est aussi en train de déterminer comment les Calgariens seront consultés sur les changements au projet.