Nouvelles conventions collectives pour les employés des sociétés de la Couronne

Ils se joignent aux employés de SecurTek et de DirectWest qui avaient déjà signé une entente avec leur employeur. Le président national du syndicat Unifor a salué le courage de ses membres qui ont choisi de faire la grève. « Les membres d’Unifor ont pris des mesures historiques pour obtenir un contrat qu'ils méritent », a dit Jerry Dias dans un communiqué.

Le 20 octobre dernier, les sociétés d'État de la Saskatchewan avaient conclu des ententes de principe avec les représentants du syndicat Unifor après un conflit de travail de 17 jours.

Depuis le 28 octobre, des votes de ratification ont eu lieu un peu partout dans la province. Le dernier s’est déroulé le 14 novembre.

Les nouvelles ententes comprennent des augmentations salariales de 5 % sur cinq ans pour SaskTel, de 7 % sur six ans pour SaskEnergy, SaskPower et SaskWater, et de 6 % sur six ans plus 1 % d’augmentation au fonds de pension pour l’Agence de sécurité de l’eau.

Nous croyons que les ententes sont justes et équitables et qu'elles assurent la stabilité à long terme des employés et des sociétés d'État , a déclaré la ministre des Finances, Donna Harpauer.

L'étape finale du processus sera l'approbation des nouvelles conventions collectives par les différents conseils d'administration des sociétés de la Couronne au cours des prochaines semaines.