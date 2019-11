Inondation dans le métro : la conduite en cause n'a que 17 ans

La conduite de 30 cm de diamètre, qui a désormais une fissure longue d'environ 90 cm, avait été installée en 2002 et avait à peine 17 ans , selon le porte-parole de Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Le tuyau fait de fonte ductile devait normalement durer 100 ans.

La Ville de Montréal a également indiqué qu'aucune fuite n'avait été détectée auparavant. On se branche d’une borne-fontaine à l’autre et on entend ce qui se passe dans le réseau. Ici, on est venu pas plus tard qu’au mois d’août 2019. On n’a pas décelé de fuite , a soutenu M. Sabourin.

La Ville ignore pour l'instant la raison pour laquelle la conduite s'est brisée. Le tuyau sera sorti de terre au cours des prochains jours et sera analysé.

On peut exclure [comme cause] les températures : le froid n’a pas eu le temps de descendre très profondément dans le sol. On peut également exclure la vétusté parce que c’est une conduite toute jeune, à peine 17 ans , a indiqué le porte-parole.

La Ville de Montréal se fait par ailleurs rassurante, affirmant qu’il est rare qu’une conduite neuve se brise. Elle a néanmoins admis jeudi être en mode rattrapage dans l'entretien de ses infrastructures d'eau.

Le bris jeudi a causé une importante fuite d'eau dans la station de métro Square-Victoria-OACI et a engendré une interruption du service de six heures entre les stations Lionel-Groulx et Berri-UQAM.

Avec les informations de Jean-Sébastien Cloutier