Les retraités des quotidiens Le Soleil et Le Nouvelliste accusent le gouvernement Legault de les avoir abandonnés.

En forçant la mise en faillite du Groupe Capitales Médias (GCM), propriétaire de ces journaux, le gouvernement s'assure que le repreneur n'aura pas la responsabilité du régime de retraite fortement déficitaire, déplore l'association des retraités dans une lettre ouverte transmise à La Presse canadienne vendredi.

Donc, à moins d'un revirement, au 1er janvier prochain, les prestations des centaines de retraités de GCM seront réduites abruptement de près du tiers, soutient-on.

Rappelons que Québec est le créancier principal de GCM, en raison d'une aide financière de 10 millions de dollars versée en 2017. Le groupe s'est mis sous la protection de la Loi sur la faillite en août dernier.

Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a toujours assuré qu'il voulait, par la mise en faillite, préserver les emplois et les journaux avec l'aide d'un repreneur. Pourtant, les retraités soutiennent avoir ainsi été sacrifiés.

Le ministre Pierre Fitzgibbon Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En provoquant la faillite de GCM, le gouvernement caquiste a signé l'arrêt de mort des régimes de retraite, écrit le président de l'Association des retraités syndiqués du journal Le Soleil, Robert Fleury. Il était tout à fait prévisible qu'aucun repreneur ne voudrait garantir ces régimes à moins d'y être obligé.

Inacceptable et immoral

En 2015, le déficit de la caisse de retraite des journaux de GCM était de 52 millions de dollars. Les retraités reprochent aussi à l'ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard d'être en partie responsable de la situation actuelle.

Ils accusent les libéraux d'avoir autorisé la vente des journaux par Power Corporation à Martin Cauchon en sachant que ce dernier n'avait pas les avoirs suffisants pour combler le déficit de la caisse de retraite.

Selon les retraités, le stratagème était légal, mais il était inacceptable et immoral .

L'association soutient qu'il n'est pas trop tard pour corriger la situation. Elle demande à Québec de surseoir à la terminaison des régimes de retraite afin de dégager une solution moins coûteuse pour les retraités et les employés.

Jusqu'à maintenant, les retraités [...] ont été considérés comme des moins que rien. C'est totalement inacceptable et méprisant. Il est plus que temps de mettre un terme à cette attitude , conclut M. Fleury.

Le Groupe Capitales Médias comprend six journaux : Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien, Le Droit et La Voix de l'Est. Le groupe a reçu un prêt d'urgence de 5 millions de dollars du gouvernement Legault à la fin d'août. L'entreprise avait enregistré des pertes de 27 millions de dollars en août dernier. Quatre repreneurs potentiels se seraient manifestés.

GCM est un client de La Presse canadienne.