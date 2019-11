Fonderie de Belledune : le milieu des affaires retient son souffle

Mario Boudreau, propriétaire de Chez Boudreau, estime que la fermeture de la fonderie affectera ses ventes.

Le magasin Chez Boudreau abrite une cantine, une station d'essence, une boutique d'articles divers et plus encore. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

C'est des gros salaires qu'il y a là-bas, on parle parle pas des salaires minimums. Mario Boudreau, propriétaire de Chez Boudreau

M. Boudreau prédit également une diminution de sa clientèle provenant de l'extérieur, comme la fonderie accueillait régulièrement des travailleurs contractuels.

Ils pouvaient venir manger, mettre de l'essence, acheter bien des choses. Des bottes, du linge [...] des casques de sécurité, des gants. C'est certain qu’ils achetaient toutes sortes de choses. Ceux-là on les verra plus , se désole M. Boudreau.

La fin de plusieurs ententes

René Duclos est le priopriétaire de Dixie's Pizza Shack, à Petit-Rocher. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

René Duclos, un restaurateur de Petit-Rocher, avait une entente avec la fonderie pour alimenter les employés qui avaient à faire des heures supplémentaires. Il estime que la fermeture de l’usine représentera une perte de 5 à 7 % de ses ventes annuelles, soit environ 50 000 à 60 000 $.

M. Duclos livrait les repas aux travailleurs de la fonderie qui faisaient des heures supplémentaires. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Les repas étaient fournis par la compagnie. La compagnie m'appelait pour les repas, pis je les livrais directement là [à la fonderie] avec mon char de livraison. René Duclos, restaurateur de Petit-Rocher

Pour l'entreprise DBM de Charlo, spécialisée en mécanique industrielle, la fonderie représentait de 5 à 10 % de ses revenus.

Luc Bernard est propriétaire de l'entreprise DBM, à Charlo, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

On était censé retourner pour faire la deuxième phase de leur système de plan d'acide. Pis pour nous autres, ça représentait de 5 à 10 millions en chiffre d'affaires de plus , explique Luc Bernard, propriétaire de l'entreprise.

Et même si ces pertes font mal, M. Bernard reste positif.

On est chanceux, on a beaucoup de clients, de bons gros clients. Fait qu'on n'a pas mis tous nos oeufs dans le même panier. Pis aujourd'hui en affaires, c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir plusieurs oeufs parce que si t'échappes ton panier, malheureusement tu tombes avec.

Comme quoi la diversification est souvent la clé pour faire face à ce type de fermeture.

D'après un reportage de François Vigneault