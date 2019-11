Quai de Carleton-sur-Mer : la première phase des travaux bientôt terminée

L'échéancier pour l’année 2019 est donc respecté tout comme le budget, car la compagnie Les Entreprises PEC n’entrevoit pas de dépassement de coûts pour le chantier de 9,3 millions de dollars financé par Pêches et Océans Canada.

À l’étape où on est rendu, il n’y aura pas de mauvaises surprises d’ici la fin , croit le chargé de projet aux Entreprises PEC, Ian Brière.

Les travaux entamés en janvier ont permis d’enrocher l’extrémité et la face extérieure ouest du quai, d’abaisser l’infrastructure et de remplacer la palplanche. L’espace destiné aux pêcheurs a aussi été revu avec la démolition du quai éperon. De plus, un brise-lames a été ajouté pour améliorer la protection du havre de pêche et agrandir l’espace à la marina.

Les travaux de réfection du quai de Carleton-sur-Mer devraient se terminer en juillet 2020. Photo : Tiré du site web de la Ville de Carleton-sur-Mer

Une 2e phase de travaux est prévue en avril pour compléter l'aménagement du tablier du quai.

On va faire la dalle de béton, précise Ian Brière, l'asphaltage et l’aménagement d’une nouvelle terrasse en bois à l’extrémité du quai. Il reste seulement les travaux de finition.

La population devra attendre au moins de juillet pour retrouver l'accès au quai.

Un quai piétonnier

À la fin des travaux, Pêches et Océans Canada cédera la propriété de l'extrémité du quai à la Ville de Carleton-sur-Mer qui y aménagera un parc et un espace pour la pêche récréative.

L’accès au quai ne sera plus permis en voiture pour le grand public; les automobiles devront être garées dans un stationnement qui sera aménagé sur la route du Quai. Seuls les gens gravitant autour de l’industrie des pêches pourront circuler en voiture sur le quai.

Une section de la face extérieure ouest du quai n'a pas été enrochée afin que les citoyens puissent continuer à s'adonner à la pêche récréative. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Autre changement : les zones destinées au public et aux pêcheurs seront clairement délimitées.

Il va y avoir une barrière automatisée qui va contrôler la partie du quai réservée aux pêcheurs, explique le chargé de projet Ian Brière. Les pêcheurs auront des cartes qui vont permettre d’ouvrir la barrière. Le public et les pêcheurs ne seront plus mélangés.

Des navires de pêche n'auront plus à s'amarrer côte à côte après la réfection du quai de Carleton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un vaste projet municipal

Parallèlement, la Ville de Carleton-sur-Mer travaille sur un vaste projet pour mettre en valeur le quai fraîchement restauré et le relier aux différents sites touristiques du centre-ville.

Le maire, Mathieu Lapointe, souhaite créer une expérience pour les touristes et les citoyens et encourager le transport actif au centre-ville.

On travaille avec une firme sur des esquisses d’aménagement pour toute la pointe, explique le maire. La Ville est propriétaire des terrains qui bordent la rue du Quai à l’est jusqu’à la tour d’observation des sternes.

On regarde même la possibilité de relier, via la mer, la pointe du quai et du camping. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Les deux pointes de sable qui ceinturent le barachois pourraient être reliées avec une infrastructure. Photo : Avec l'autorisation de la Ville de Carleton-sur-Mer

Les esquisses du projet sont attendues en décembre et pourraient faire l'objet d'une présentation publique avant Noël.

Les coûts préliminaires sont estimés à un million de dollars. Le chantier ne devrait pas entamer avant 2021, voire 2022, car le financement n’est pas ficelé.