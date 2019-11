Trois vedettes de la diffusion de jeux vidéo en direct quittent Twitch pour Mixer

Quelques mois après que Tyler « Ninja » Blevins, l'un des diffuseurs les plus populaires sur Twitch, a quitté la plateforme pour sa rivale Mixer, trois autres noms bien connus de la diffusion de jeux vidéo en direct ont suivi ses traces.

La dernière diffuseuse à avoir changé de camp est Soleil « Faze Ewok » Wheeler, selon des informations rapportées par le site Engadget. Vedette montante de Twitch, la jeune Wheeler a annoncé jeudi qu'elle allait désormais diffuser ses sessions de jeu Fortnite uniquement sur la plateforme Mixer, qui appartient à Microsoft.

Wheeler, âgée de seulement 14 ans, est la première fille à rejoindre Mixer, et également la plus jeune. Sourde de naissance, elle a réussi à devenir l'une des joueuses professionnelles les plus en vue dans l'univers Fortnite. Elle s'est récemment jointe à l'équipe de sport électronique Faze Clan.

Celle qui est connue sous le nom de Faze Ewok avait environ 284 000 abonnés et abonnées sur Twitch, ce qui est largement inférieur aux 14,7 millions de personne qui suivaient Ninja, mais elle n'a diffusé que 62 heures de jeu sur la plateforme (Nouvelle fenêtre) , un chiffre très bas en comparaison à d'autres diffuseurs et diffuseuse.

Son départ de Twitch survient peu de temps après ceux de Cory « King Gothalion » Michael et Michael « Shroud » Grzesiek, à la fin du mois d'octobre.

Microsoft, qui n'a pas dévoilé les termes de l'entente avec Wheeler, semble ainsi poursuivre sa stratégie d'aller chercher les plus grandes stars de Twitch, qui est toujours le leader dans le marché des sites de diffusion de jeux vidéo en direct, avec environ 15 millions de visiteurs et visiteuses uniques par jour.