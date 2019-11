Une seconde vie pour le défunt Courrier de Trois-Pistoles

La Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles a fait numériser le défunt journal local Le Courrier de Trois-Pistoles. Les amoureux d'histoire peuvent maintenant le consulter en ligne.

Les 1920 publications du Courrier ont été numérisées.

C'est de l'ouvrage de moine comme vous pouvez imaginer , explique André Morin, journaliste au Courrier de Trois-Pistoles de 1974 à 1992 et rédacteur en chef de 1992 à 2001. Ça a été deux ans à peu près à temps plein pour le numériser.

Le premier numéro du Courrier de Trois-Pistoles, en 1961 Photo : Radio-Canada

M. Morin se réjouit de présenter ce nouvel outil qui permettra aux citoyens de voir de quelle façon leur milieu a évolué.

Si tu veux bien vivre dans ton milieu, il faut que tu le connaisses. Là, avec la mise en ligne, c'est un moyen de connaître le milieu, comment il s'est façonné, comment il s'est formé, ce qu'il a vécu. On peut faire des comparaisons avec aujourd'hui , indique-t-il.

André Morin, journaliste pour le Courrier de Trois-Pistoles et administrateur à la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles Photo : Radio-Canada

Pour André Morin, le journal est aussi un animateur de communauté dans son milieu, d’où émergent de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Le journal est important dans une communauté, dans une région pour une petite localité oui, mais pour une région plus étendue aussi, lorsque cet élément-là est absent, là, il te manque un trait d'union et là, c'est très nuisible pour le développement d'une communauté et pour son mieux vivre ensemble , considère-t-il.

Fondé en 1961

Le Courrier de Trois-Pistoles a vu le jour le 12 mai 1961. Souhaitant doter la ville et la région d'un média d'information, la Chambre de commerce réussit à convaincre Marie-Louis Pelletier de fonder l'organe de presse.

À gauche, on aperçoit le cofondateur et directeur du Courrier de Trois-Pistoles, Marie-Louis Pelletier Photo : Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles

Originaire de Sainte-Octave-de-Métis, M. Pelletier adopte rapidement la région. Pendant 31 ans, celui qui était connu comme un personnage coloré a dirigé d'une main de maître le Courrier de Trois-Pistoles.

C'était un homme extrêmement rigoureux, très exigeant envers lui-même , se souvient André Morin. Il travaillait toujours très tard le soir, parfois jusqu'au milieu de la nuit. Il était quand même solitaire. Il aimait sa solitude. Il était rigoureux, il vérifiait deux fois, même trois fois plutôt qu'une la qualité du numéro à paraître.

Rino Bélanger, vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles Photo : Radio-Canada

Rino Bélanger, vice-président de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles, se souvient de lui comme d'un personnage qui était intéressé à un peu tout. Un original je dirais , se rappelle-t-il. Il avait son style particulier. Il pouvait donner des opinions fortes .

Le journal Le Courrier, c'était le journal du coin qui était le plus lu dans la région.

Rino Bélanger, vice-président de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles

Beaucoup de souvenirs, parfois heureux, parfois douloureux

Dans l'édition du 15 mars 1962, on apprend que le nouveau traversier entre Trois-Pistoles et Les Escoumins sera en activité le 1er août.

On se battait pour la garder [NDRL La traverse] à l'époque et on se bat encore aujourd'hui. Il a des enjeux comme ça qui sont récurrents , mentionne Rino Bélanger.

Le dernier numéro du Courrier de Trois-Pistoles a été publié en 2001. Photo : Radio-Canada

Le journal permet aussi aux Pistolois de replonger dans leurs souvenirs, certains plus heureux, comme les mariages et d'autres, plus dramatiques comme les accidents mortels ou les décès.

Le journal a été un outil de revendication, ajoute André Morin. On venait d'ouvrir la route parce que c’est dans les années 70 que cette voie de contournement là a été complétée. Pas tellement après son ouverture, justement à l'intersection de cette nouvelle route et de la 293, est arrivé un accident mortel dont la victime était un citoyen de Trois-Pistoles. J'ai été obligé d'aller sur les lieux pour prendre des photographies parce qu'il fallait revendiquer une plus grande sécurité , raconte-t-il.

Les lecteurs de l'ère du numérique vont s'amuser en constatant que le coût de la vie était beaucoup moindre dans les années 1960. Il faut dire que les salaires étaient très peu élevés. Photo : page du journal

Par ailleurs, les lecteurs d’aujourd’hui seront amusés par les publicités qui montrent que le coût de la vie a beaucoup augmenté.

D'après le reportage d'Isabelle Damphousse