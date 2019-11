Aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine : mise en place d’un comité local

Le projet d’aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine, mené conjointement par Parcs Canada et le ministère de l’Environnement du Québec, franchira sous peu une nouvelle étape avec la création d’un comité consultatif local.

Les membres de ce comité devront formuler des recommandations sur les futures consultations publiques. Ils serviront aussi de guides lors de la réalisation de l’étude de faisabilité.

Les organismes ciblés par Ottawa et Québec pour faire partie de ce comité recevront une invitation sous peu. Une place prépondérante sera accordée aux représentants du secteur des pêches.

Côtes des Îles-de-la-Madeleine (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ni le ministère de l’Environnement ni Parcs Canada n'ont voulu s’avancer sur l’échéancier du projet. La création d’une aire marine protégée est un processus complexe. C’est pourquoi le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MELCC) et Parcs Canada prennent le temps nécessaire afin de s’assurer que toutes les parties concernées par le projet soient impliquées dans le processus et que leurs perspectives soient prises en considération , ont répondu par deux courriels différents les deux ministères concernés.

Aucun des deux ministères n’a répondu à notre demande sur le suivi ou les résultats de l’étude lancée en juin dernier sur le projet.

Un plan de travail sera soumis aux futurs membres du comité consultatif local pour discussion lors de leur première rencontre.