Des visages s’ajoutent au calendrier 2020 de la salle Odyssée

Entre les cotons ouatés de Bleu Jeans Bleu ou celui à 1000 $ de Loud, le public pourra notamment voir la nouvelle production Les Morissette 2 à la Maison de la culture de Gatineau (MCG) l’an prochain. La salle Odyssée a dévoilé sa nouvelle saison 2020, ajoutant 24 nouveaux spectacles, dont celui de Pierre Lapointe, et presque autant de supplémentaires.

Les nouveaux spectacles de Dominic Paquet et d’André-Philippe Gagnon sont attendus l’été prochain. Véronique Cloutier et son conjoint Louis seront également de retour en décembre... 2020 avec une nouvelle proposition pour Les Morissette (2).

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les Morissette et moi Photo : Radio-Canada

C’est toutefois Louis-José Houde qui sera le premier à fouler les planches de la salle Odyssée en janvier prochain, premier mois de la première année d'une nouvelle décennie. Même si ces représentations de janvier affichent complet, un autre rendez-vous avec l’artiste est prévu début mars.

En humour, ce sont donc principalement des supplémentaires qui se succéderont au cours de l'année à venir : François Bellefeuille, Mario Jean, Rachid Badouri et Lise Dion proposent tous de nouvelles dates, tout comme les Franco-Ontariens Katherine Levac et Patrick Groulx.

Des nouveautés, surtout en chanson

De nouvelles productions, encore jamais présentées à Gatineau, s’ajoutent aux propositions de l’année.

D’abord, Bleu Jeans Bleu, couronné groupe de l’année au dernier Gala de l’ADISQ, débarquera en mars. Bruno Pelletier, accompagné de l’Orchestre symphonique de Gatineau (en mai), et Marc Dupré (en octobre) présenteront ensuite leurs plus récents albums.

Après un passage remarqué au dernier Festival de montgolfières de Gatineau, Loud - gagnant du Félix d'interprète masculin de l'année en octobre dernier - fera quant à lui son premier spectacle à la MCG en septembre.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Émile Bilodeau reviendra dans la région, cette fois dans la salle Odyssée. Photo : Radio-Canada

L’étoile montante Émile Bilodeau a d’abord visité la région dans la salle intime du Cabaret La Basoche en 2017. L’an dernier, son spectacle a affiché complet deux fois plutôt qu'une à la salle Jean-Despréz (SJD), puis en formule cabaret au Minotaure. Fort apprécié du public gatinois, il s’offrira la salle Odyssée en avril 2020 avec son nouvel opus Grandeur mature.

En décembre, le Gatinois Pierre Lapointe viendra aussi présenter son dernier cru, l’enveloppante compilation Pour déjouer l’ennui.

Claude Dubois, Marie-Mai et Plume Latraverse, déjà prévus au calendrier, reviendront à la demande du public.

Plateaux doubles et formations groupées

Les diffuseurs comme la MCG ont l’habitude de faire des essais pour cerner l’intérêt du public, leur permettant ensuite d’affiner leur programmation. Cet été, les spectacles extérieurs de l’Espace T ont notamment révélé un engouement pour le groupe Justin Lagacé et les Hillbilly Brothers : ils seront donc de retour sur scène en janvier, en duo avec le rockeur Travis Cormier (qui est venu, lui aussi, faire un tour dans la région à la SJD en septembre dernier).

Les Salebarbes, menés par Jean-François Breau et les frères Éloi et Jonathan Painchaud, s’installeront sur scène en février. Pour leur part, Martin Deschamps et ses invités sont attendus en avril.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les Salebarbes Photo : Marie-Claude Meilleur

Côté cour, les pièces Broue et Ladies Night - Last Call reviendront. Le théâtre musical Les Nonnes, offert à l’occasion du 60e anniversaire du Théâtre La Marjolaine, sera présenté en août.

Et les productions Kalabanté, réputées pour leurs prestations colorées, marqueront tout autant la belle saison avec Afrique en cirque, le même mois.