L’industrie québécoise du jeu vidéo converge à Montréal pour le festival MEGA+MIGS

Plus d’une centaine de studios de jeux vidéo du Québec et d’ailleurs dans le monde prendront d’assaut le Grand Quai du Port de Montréal pour les quatre prochains jours afin de présenter leurs dernières créations au public et échanger entre eux dans le cadre du grand festival MEGA+MIGS.

L'événement est le fruit d’une fusion entre le Montreal Expo Gaming Arcade (MEGA) et le Sommet international du jeu de Montréal (MIGS), qui étaient jusqu’à maintenant chacun organisés de façon indépendante, et à quelques jours d’intervalle, par la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec et l'Alliance numérique.

Le premier est un salon consacré au grand public qui en sera à sa troisième édition et qui se déroulera du samedi au dimanche. Le second s’adresse plutôt aux professionnels de l’industrie, qui y organisent des conférences, des ateliers et des événements de réseautage. Il se tiendra du lundi au mardi.

Il y en a un qui est plus familial et l’autre qui est vraiment plus pour l’industrie, mais combiner les deux événements fait en sorte qu’on parlera encore plus des jeux vidéo québécois et qu’ils seront vus par les autres développeurs qui viennent ici pour le MIGS , s’enthousiasme l’animatrice, joueuse assumée co-porte-parole du MEGA+MIGS, Valérie Roberts.

Les personnes présentes au salon pourront discuter directement avec les créateurs et créatrices de studios indépendants québécois et jouer à des démos de leurs dernières créations. Ce sera aussi l’occasion pour les développeurs de tisser des liens avec le public et de se démarquer par leur originalité.

On est chez nous, on a la chance de faire des choses qu’on ne ferait pas à l’étranger, donc on a décidé de mettre le paquet, explique Guiz de Pessemier, cofondateur du studio Outerminds et co-porte-parole du MEGA+MIGS. On a acheté une grosse machine à toutous avec une pince avec laquelle les gens pourront jouer et gagner des toutous des personnages de notre nouveau jeu.

Outerminds y présentera PewDiePie’s Pixelings, un jeu mobile créé de concert avec le populaire youtubeur suédois, qui vient tout juste d’être lancé vendredi.

Des activités pour toute la famille

Au-delà des kiosques des développeurs, d’autres activités sont également prévues tout le long de la fin de semaine. Il y aura entre autres une zone jeux de rôle, une zone jeux de société, des stations de jeux multijoueurs et une section sport électronique où l’on pourra participer à des parties de Fortnite, Rocket League et Rainbow Six Siege.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le MEGA est un événement qui se veut familial. Photo : Courtoisie

Au lieu de chialer sur vos enfants qui passent peut-être trop de temps sur les jeux vidéo, intéressez-vous! Allez voir avec eux les jeux auxquels ils peuvent jouer et peut-être que vous aurez le goût de jouer avec eux! , lance Valérie Roberts, rappelant que l’admission est gratuite pour les 12 ans et moins.

Des jeux gonflables géants viendront compléter l’offre familiale du MEGA.

Un milieu plus fort que jamais

L’industrie québécoise du jeu vidéo croît à une vitesse exponentielle depuis une quinzaine d’années. Elle compte maintenant 231 studios actifs et emploie plus de 10 000 personnes à travers la province. Montréal est quant à elle une véritable plaque tournante du jeu vidéo, considérée par plusieurs comme étant troisième ville en importance dans l'industrie.

C’est donc normal qu’on ait notre propre événement pour les développeurs , commente Guiz de Pessemier, qui estime que le MIGS est la version québécoise du Game Developers Conference (GDC), le plus grand événement dédié aux professionnels de l’industrie qui se déroule depuis 1987 à San Francisco.

Pour lui, il s’agit du lieu idéal pour tisser des liens avec ses pairs de partout dans le monde. C’est aussi l’occasion pour les développeurs d’en apprendre sur les nouvelles tendances dans le jeu vidéo et de peaufiner leurs connaissances à travers des conférences et ateliers.