Une famille marocaine aide un autre couple de son pays à s'intégrer au Manitoba

Un couple de Marocains installés depuis deux ans au Manitoba a décidé d’aider une famille marocaine nouvellement arrivée à Winnipeg. Les deux familles portent le même nom et sont ainsi entrées dans un jumelage symbolique.

Fatima-Zahra Sassi et Zakarya Hajami ont entrepris de donner un coup de pouce à Fatima-Zahra Lahlali et Zakaria Missour dans leur intégration manitobaine. Il n’y a pas qu’au niveau des noms que les deux couples se ressemblent. Ils ont tous les quatre la trentaine et proviennent du Maroc.

Quand l’Accueil francophone a évoqué avec Fatima-Zahra Sassi et son conjoint l'idée d’un jumelage, les deux se sont dit qu’il fallait rencontrer cette famille qui leur ressemble tant.

Car même si les deux Winnipégois d'adoption ont rencontré beaucoup de francophones depuis leur arrivée, c'est la première fois qu'ils ont autant de points communs avec une famille nouvellement arrivée.

Ils ont donc profité d'un cours d'anglais pour rencontrer leurs homologues et leur souhaiter la bienvenue .

Pour Fatima-Zahra Lahlali et son mari, l’aide de ce couple jumeau facilite beaucoup leurs premiers pas dans l’univers canadien.

Depuis leur première rencontre, les deux familles organisent des activités en commun, s'invitent mutuellement et partagent des repas pendant lesquelles ils discutent de la vie à Winnipeg et au Manitoba.

Ils nous aident, ils nous montrent des astuces sur les petites choses du quotidien. Cela nous aide beaucoup ! Fatima-Zahra Lahlali, nouvelle arrivante à Winnipeg

Même si elle n’est pas encore sûre de son futur dans la province, elle apprécie néanmoins de pouvoir partager des moments de convivialité avec une famille à laquelle elle s’identifie .

Mais les deux néo-Manitobains restent tout de même lucides. Ils ont leurs propres personnalités et leurs propres parcours et ne cherchent pas à reproduire la vie de leurs jumeaux symboliques.

Renvoyer l’ascenseur

Zakarya Hajami et son épouse aussi se sont identifiés dans ces nouveaux arrivants.

Pour les deux jeunes parents, ce couple était un reflet de leur expérience deux ans plus tôt alors qu’ils arrivaient pour la première fois à Winnipeg.

À l'origine, ils avaient choisi de vivre au Québec. Mais la difficulté des conditions d'immigration de la Belle Province les a incités à se tourner vers d'autres endroits. Ils sont arrivés au Manitoba sans réellement connaître la province, en plein hiver.

À l’époque, ils avaient été bien accueillis et aidés par les organismes locaux en bénéficiant par exemple d'un logement provisoire à l'Abri Marguerite. Les deux Marocains ne pensaient pas trouver une communauté francophone aussi forte hors du Québec.

Pour Fatima-Zahra Sassi, venir en aide à cette nouvelle famille marocaine était donc une manière de renvoyer l’ascenseur .

On sait ce que c’est de venir dans un nouveau pays, de recommencer à zéro. Donc on s’est dit pourquoi pas. Fatima-Zahra Sassi, Marocaine installée à Winnipeg depuis deux ans