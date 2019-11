Québec veut réformer le système préhospitalier d'urgence

Cet exercice, qui pourrait mener à une réforme, n'a encore fait l'objet d'aucune annonce officielle de la ministre Danielle McCann. Radio-Canada a néanmoins obtenu une lettre datée du 14 novembre et signée de son sous-ministre, Yvan Gendron.

Ce dernier écrit que le comité aura pour mission d'optimiser le système préhospitalier d'urgence dans le but de renforcer la contribution préhospitalière à la réduction de la mortalité et de la morbidité des personnes en situation de détresse au Québec .

Neuf personnes y siégeront, dont le haut fonctionnaire Michel C. Doré, qui agira à titre de président, la PDG du CHU Sainte-Justine Caroline Barbir et l'ex-vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal Anie Samson.

Appelé Comité national de transformation du système préhospitalier d'urgence , le groupe mènera sa réflexion autour de cinq objectifs.

Il devra réfléchir à l'optimisation de la gouvernance, à l'optimisation de la desserte du système, à l'utilisation judicieuse des ressources, à l'autonomisation du travail des paramédics ainsi qu'à la contribution des citoyens au système.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, n'a pas souhaité accorder d'entrevue à ce sujet. Son attaché de presse, Alexandre Lahaie, confirme néanmoins que le mandat du comité est de proposer un projet de réforme .

On veut améliorer l'accès, on veut améliorer l'efficacité. Il y a des choses qui peuvent se faire mieux pour le bien des patients et du personnel.

Alexandre Lahaie, attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux