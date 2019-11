Des chiffres gonflés sur l'achalandage dans les sociétés de transport

Les données diffusées par le RTC en 2017 laissaient entendre que l'organisation avait accueilli dans l'année 45,4 millions de passagers, une hausse de 1,1 % par rapport à 2016. Ces chiffres étaient alors basés sur des estimations.

En 2018, le RTC a commencé à diffuser les données électroniques, donc le nombre de passages réels enregistrés par la carte Opus. On enregistrait alors une hausse de l'achalandage de 1,1 % par rapport à 2017, mais avec 32,3 millions de passages.

Cela représentait pourtant une baisse de 13,1 millions de passages par rapport aux chiffres présentés l'année précédente.

À Lévis

Le même phénomène s'observe à la STLévis.

L'achalandage estimé s'élevait à 4,3 millions de passages en 2017, alors que le nombre réel, en 2018, était réduit de 1,2 million de passages selon les données de la carte Opus compilées par le Journal de Québec.

Une hausse réelle

Malgré les différences, les sociétés de transport assurent que la hausse de l'achalandage n'est pas une invention.

La croissance est réelle. Elle est aussi validée par l'Enquête origine-destination. Sur 10 ans, on a quand même 26 % d'augmentation. On est une des sociétés au Québec qui a la plus belle hausse. Avec l'avènement du laissez-passer universitaire cet automne, on a enregistré notre meilleur mois de septembre à vie , affirme le président de la STLévis, Mario Fortier.

Le RTC utilise la carte Opus depuis 2008, alors qu'elle est en fonction depuis l'été 2012 à Lévis. Les données réelles concernant l'achalandage sont enregistrées depuis ce temps dans les serveurs informatiques de la Société de transport de Montréal (STM).

L'estimation, toujours une référence

L'ancienne méthode de calcul était basée sur les ventes de laissez-passer, qu'on multipliait par un nombre moyen de passages par usager. Cette méthode de calcul est toujours utilisée par la plupart des sociétés de transport ailleurs au pays.

Elle sert de référence notamment pour l'obtention des subventions du gouvernement fédéral.

Le RTC et la STLévis continuent donc d'utiliser les deux méthodes.

Pour des fins de comparaisons entre sociétés, entre villes, entre provinces, ça nous prend une même base de calcul. Pour comparer des pommes avec des pommes, il faut avoir la même façon de comptabiliser le nombre de passages. Par exemple, pour un titre mensuel vendu, on peut donner une valeur de 40 passages, pour faire une moyenne , explique Mario Fortier.

Toutes les sociétés de transport du Québec sont affectées par les données estimées. Transports Canada n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.