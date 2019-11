Guy Carbonneau, 3 coupes Stanley, 663 points, entre au Temple de la renommée

Fort de trois conquêtes de la coupe Stanley avec le Canadien de Montréal et les Stars de Dallas, l’ancien attaquant défensif s’est dit surpris d’avoir été choisi, près de 20 ans après sa retraite en 2000.

C’était inattendu, j’avais toujours un espoir d’être appelé, alors lorsque j’ai reçu l’appel en juin, il y avait beaucoup de joie Guy Carbonneau

L’ancien attaquant, qui a remporté trois trophées Frank Selke remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale de hockey, s’estime chanceux d’avoir commencé sa carrière alors que des joueurs comme Maurice Richard, Henri Richard, Jean Béliveau et Yvan Cournoyer, étaient encore présents dans l’entourage de l’équipe.

Guy Carbonneau ira donc rejoindre ces joueurs au temple de la renommée, en plus d’autres de ses anciens coéquipiers comme Bob Gainey, Larry Robinson et Guy Lafleur.

Aussitôt arrivé à Toronto, Guy Carbonneau aura l’occasion de connecter avec les partisans de hockey de la métropole canadienne, puisqu’il assistera au match entre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto ce soir.

Questionné sur l’équipe qui aura son appui lors du match, l’ancien Capitaine des Canadiens de Montréal a affirmé qu’il n’aura aucun mal à rester neutre pendant le match .

Pendant ses 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal, les Blues de Saint-Louis et les Stars de Dallas, Guy Carbonneau a marqué 260 buts et cumulé 663 points en saison régulière, en plus de marquer 38 buts et d'obtenir 93 points en 161 matchs de séries éliminatoires.