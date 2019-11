Un nouveau transporteur pour l’île Manitoulin

All in One Taxi qui a pignon sur rue à Little Current va offrir un service six jours par semaine entre diverses communautés de l’île, à destination d’Espanola.

La seule chose qui change est que je ne ferai pas le tour de l’île , assure le propriétaire Ken Nile.

Sa flotte compte 17 caravanes.

Les trajets proposés sont : Gore Bay—Little Current

South Bay Mouth—Little Current

Mindemoya —Little Current (projeté)

Il faudra donc compter de 60 à 90 minutes de trajet par caravane, plutôt que passer des heures dans un autocar.

Les prix seront aussi compétitifs, selon M. Nile.

Environ 50 cents du kilomètre, parce que je veux remplir les sièges , affirme-t-il. Je perdrai un peu sur le premier passager, mais cela deviendra rentable au volume de personnes transportées.

Selon le député de la circonscription d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, Michael Mantha, les résidents de l’île semblent satisfaits puisque les horaires seront améliorés.

Le député Michael Mantha croit que le nouveau service sera plus efficace pour les insulaires qui voudront se rendre à Espanola et poursuivre leur trajet avec Ontario Northland. Photo : @M_Mantha

Fin du projet-pilote

Quand Ontario Northland a instauré le service il y a 18 mois, c’était en vue de tester le marché.

Nous croyons que les clients seront mieux servis , assure Renée Baker, la responsable des communications chez Ontario Northland. All in One Taxi, offrira des prix spéciaux aux détenteurs de billets d’Ontario Northland.

Ontario Northland avait lancé des appels d’offres en octobre pour offrir les trajets entre l’île Manitoulin et Espanola. Photo : Ontario Northland.

Concurrence et marché noir

Parce que les horaires d’Ontario Northland ne correspondaient pas aux besoins des passagers, des compagnies ou individus n’hésitaient pas à offrir un service de transport à moindre coût aux insulaires.

Ce qui est inquiétant, c’est qu’ils offrent les trajets à des prix réduits, sans pour autant être assurés , explique M. Mantha.

C’est un gros problème et il faut y mettre un terme , déclare M. Nile. Cela me coûte 60 000 dollars par année pour assurer mes véhicules .

Il espère qu’avec ses tarifs concurrentiels, les résidents passeront par sa compagnie pour se rendre à Espanola et faire la connexion directe avec les autocars d’Ontario Northland, en toute sécurité.