Budget d'immobilisation : l'Î.-P.-É. délie les cordons de la bourse pour l'école Évangéline

Les progressistes-conservateurs de Dennis King prévoient investir 20 millions de dollars sur cinq ans dans le remplacement ou la rénovation de trois écoles, dont la plus ancienne école de langue française de la province, située à Abram-Village dans la région Évangéline.

De cette somme, le gouvernement a réservé 8,8 millions de dollars d'ici 2025 pour l'école Évangéline. La Commission scolaire de langue française (CSLF) doit d'abord déterminer si l'édifice construit dans les années 1960 doit être remplacé ou rénové.

Le reste de cette enveloppe, soit 11,2 millions de dollars, sera consacré à des projets de rénovation des écoles de langue anglaise d'Eliot River et de Montague.

Le gouvernement augmente aussi de 3,3 millions de dollars le budget prévu pour le remplacement de l'école Sherwood, à Charlottetown, annoncé depuis deux ans.

Les progressistes-conservateurs allongent également 1,2 million de dollars en 2020 pour l'achat de 30 nouveaux autobus scolaires, dont un premier autobus électrique dans le cadre d'un projet pilote.

C'est grâce à l'ambition, la ténacité et la créativité des Insulaires que notre économie demeure forte et en santé, ce qui nous permet de faire des investissements significatifs pour le bien-être à long terme des Insulaires , a déclaré la ministre des Finances, Darlene Compton, en marge du dépôt de son premier budget annuel d'immobilisation, vendredi.

La ministre des Finances, Darlene Compton, déposant le budget général de son gouvernement à l’Assemblée législative, le printemps dernier. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

En tout, le gouvernement King prévoit investir 156 millions de dollars dans l'infrastructure de la province au cours du prochain exercice financier. Il s'agit d'une somme comparable à celle investie par l'ancien gouvernement libéral de Wade MacLauchlan dans son dernier budget d'immobilisation.

La part du lion aux routes

Encore cette année, c'est le ministère des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie qui obtient la part du lion du budget d'immobilisation. Les progressistes-conservateurs prévoient investir un total de 42 millions de dollars dans l'amélioration du réseau routier. Nos routes sont en mauvais état , concède la ministre Darlene Compton.

Une semaine après le dépôt d'un plan d'action pour les transports durables, le gouvernement promet 1,8 million de dollars pour l'amélioration du sentier de la Confédération dans le secteur du marais Fullerton, près de Stratford en banlieue de Charlottetown. Il signale aussi son intention d'installer davantage de bornes de recharge pour des véhicules électriques, pour un total de 750 000 $.

Modernisation des installations pour la santé mentale

En santé, les progressistes-conservateurs annoncent 48 millions de dollars de plus que les 100 millions de dollars déjà prévus sur cinq ans par les libéraux afin de moderniser les installations et la façon dont les soins de santé mentale sont fournis . Une portion de cet investissement doit être consacré au remplacement du vieil hôpital psychiatrique Hillsborough, à Charlottetown, dont certaines sections sont âgées de plus de 90 ans.

Le gouvernement King prévoit aussi consacrer 8 millions de dollars en 2020 pour l'informatisation des dossiers médicaux des Insulaires, et 5 millions de dollars pour la mise sur pied de centres de santé ruraux, à la demande du Parti vert.

Construction d'une centaine de logements sociaux

Finalement, alors que l'Île-du-Prince-Édouard traversant une crise du logement sans précédent, les progressistes-conservateurs s'engagent à investir 17,5 millions de dollars au cours de la prochaine année dans la construction d'une centaine de logements communautaires.

Le gouvernement promet, par ailleurs, une somme de 12,3 millions pour l'aménagement d'une section pour les femmes à la prison provinciale à Charlottetown. Il s'engage à investir 6,6 millions de dollars afin de convertir à la biomasse les systèmes de chauffage de près d'une vingtaine d'édifices publics.

Plus de détails à venir.