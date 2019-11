La Fromagerie Bothwell de Winnipeg grande gagnante du British Empire Cheese

C’est un grand honneur. C’est une compétition de fromages assez prestigieuse. C’est une des plus vieilles compétitions de fromages au Canada. Jean-Marc Champagne, copropriétaire de la Fromagerie Bothwell

On a gagné avec une marque de 98,4 sur 100 points possibles. Peut-être que l’année prochaine on va avoir 100 , lance Jean-Marc Champagne, copropriétaire de la Fromagerie Bothwell située sur le boulevard Provencher, à Winnipeg.

Distinctions de la Fromagerie Bothwell : Grand Champion 2019 Cheddar

Prix pour le score le plus élevé

1ere place trophée Silver Challenge

1ere place trophée J.I. Irwin Memorial

2e place trophée Alfa-Laval Limited

2e place trophée Winchester Cheese Cold Storage

2e place trophée Publow Memorial T

Il explique que la fromagerie manitobaine est la première à avoir reçu la désignation de fromage sans organisme génétiquement modifié (OGM). Ça signifie que les vaches laitières mangent de l’herbe qui est vérifiée non-OGM , précise M. Champagne. On est la seule compagnie au Canada qui a toute une gamme de produits sans OGM.

La fromagerie Bothwell utilise du lait qui provient de fermes locales situées à moins de 50 km de son usine. Aucun produit artificiel n'est utilisé, pas d’hormones, pas de préservatif , ajoute le copropriétaire. Les gens veulent savoir ce qu’ils mangent. On prend le temps de faire les choses.

Les effets d’un prix du British Empire Cheese

Le copropriétaire de la fromagerie Bothwell indique que recevoir des prix de la compétition British Empire Cheese a un effet positif sur la demande. En 2017, on était grand champion aussi. Les gens viennent à la fromagerie et veulent acheter le fromage , souligne M. Champagne. C’est bien pour tous les autres détaillants, les gens vont essayer de le trouver sur les étagères. Beaucoup de gens veulent essayer les fromages qui se sont bien classés.

Jean-Marc Champagne mentionne que les produits Bothwell sont de plus en plus reconnus à l’extérieur du Manitoba. Surtout dans les provinces à l’ouest, comme la Colombie-Britannique. On commence à pénétrer le marché à l’est, dans l’Ontario et le Québec. Un peu dans les Maritimes , dit-il tout en précisant qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.

Avec les informations du 6 à 9