Bientôt finis les sacs en plastique dans les magasins BC Liquor Stores

Votre bouteille de sauvignon et vos canettes de bière artisanale seront désormais placées dans des sacs en papier plutôt qu'en plastique, et ce dans tous les points de vente du réseau BC Liquor Stores.

Les magasins de l'île de Vancouver seront les premiers à effectuer le changement à compter du 25 novembre, suivis de ceux de la région métropolitaine de Vancouver le 3 février 2020. Le changement pour le reste de la province se fera d'ici le 9 mars 2020.

Trop souvent, les plastiques à usage unique finissent par polluer nos océans, nos voies navigables, nos parcs et nos forêts , explique le procureur général David Eby. Les mesures prises aujourd'hui signifieront qu'il y aura 22 millions de sacs en plastique en moins dans les sites d'enfouissement , ajoute-t-il.

100 % recyclable et compostable

Le gouvernement choisit Bulldog Bag, un fabricant basé à Richmond, dans le Grand Vancouver, pour fournir des sacs en papier à chacun des 197 magasins détenus et exploités par la province. Les sacs contiendront au moins 40 % de matières recyclées et seront 100 % recyclables et compostables.

La province facturera 10 cents par sac en papier pour encourager les clients à apporter leurs propres sacs réutilisables. Les municipalités peuvent choisir de demander une plus grande somme si elles le souhaitent.

Les magasins donneront également un sac réutilisable gratuit par client pour une durée limitée.

