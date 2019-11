Un recours collectif après l’incendie d’un immeuble à Windsor

Un cabinet d'avocats de Windsor intente un recours collectif contre le propriétaire d'un immeuble du centre-ville à la suite d'un incendie qui a déplacé plus de 200 résidents.

Mardi matin, un incendie a éclaté dans le sous-sol du bâtiment Westcourt Place, situé à l'angle des rues Goyeau et Chatham Est. Le brasier a affecté le système électrique, laissant l'édifice sans électricité, sans chauffage et sans eau. Quelque 200 résidents ont dû être évacués.

Le recours collectif lancé par la firme Strosberg Sasso and Sutts LLP vise notamment à obtenir une indemnisation pour plusieurs griefs, notamment les frais de subsistance des résidents pendant la période de fermeture de l'immeuble, ainsi que les sommes nécessaires pour restaurer ou réparer les biens touchés par l'incendie et la perte d'usage et de jouissance des logements.

Clément Panzavolta, un locataire de Westcourt Place, a bien l'intention de participer à cette action collective. J'ai un préjudice aussi bien financier que moral. Il y a des frais qu'on a dû avancer pour partir de Windsor ou pour se trouver des logements en attendant , explique-t-il.

M. Panzavolta s'était dit choqué cette semaine de la façon dont la situation avait été gérée après l'incendie. Il avait refusé mardi soir d'aller au refuge mis en place par la municipalité et la Croix-Rouge canadienne au centre WFCU et avait passé la nuit dans un hôtel avant de partir pour Toronto.

Trois jours après l'incendie, il note que le propriétaire n'a toujours donné aucune nouvelle aux résidents.

Si je n'avais pas été là, je n'aurai jamais su qu'il y avait eu un incendie , dit-il, frusté.

Des résidents attendaient jeudi devant l'édifice Westcout Place pour aller récupérer des affaires personnelles dans leur appartement. Photo : CBC/Dale Molnar

L'enquête se poursuit

Lors d'un point de presse jeudi, le chef des pompiers de Windsor a indiqué que plusieurs évaluations étaient encore à faire avant de pouvoir remettre l'électricité et de laisser les résidents regagner leur appartement. Il n'a pas caché que cela pourrait être long comme processus.

Stephen Laforet a décrit l'incendie qui s'est déclaré dans le garage de stationnement de l'immeuble comme un incendie de grande ampleur , faisant référence à tout incendie qui cause des dommages de plus de 500 000 dollars. Il n'a toutefois donné aucune indication quant à la cause du brasier.

Selon lui, les fonctionnaires municipaux sont en contact avec les représentants du propriétaire de Westcourt Place.

Sur son site Web, le cabinet d'avocats Strosberg Sasso and Sutts précise aux résidents les démarches à suivre pour prendre part au recours collectif.