Un piéton octogénaire meurt happé par une voiture à Montréal

La collision est survenue vers 5 h 50 à l'intersection des boulevards Décarie et de Maisonneuve Ouest, à deux pas de la station de métro Vendôme et de la gare de trains Vendôme, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

L'homme a été conduit à l'hôpital dans un état critique où son décès a été constaté, a indiqué Raphaël Bergeron, un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon des témoignages recueillis par les policiers, le piéton aurait tenté de traverser l'intersection. Les policiers ne croient pas que l'automobiliste a commis une infraction. Des enquêteurs spécialisés en collisions poursuivent leur enquête, a précisé le SPVM.

Un chauffeur d'autobus de la Société de transport de Montréal (STM) qui a été témoin de l'incident a également subi un choc nerveux. Il a été traité sur place, a précisé l'agent Bergeron.

Un périmètre de sécurité avait été érigé à cette intersection qui est habituellement achalandée à l'heure de pointe matinale.

Il s'agit du 18e piéton à mourir lors d'une collision sur l'île de Montréal en 2019. Mercredi, une octogénaire avait également perdu la vie lorsqu'elle avait été happée par un poids lourd.

La Presse canadienne avait erronément rapporté une information du SPVM voulant que le piéton était âgé dans la cinquantaine et qu'il a été happé par un autobus de la STM. Or, il s'agit plutôt d'un homme de 89 ans et il a été happé par une voiture. Les policiers ont expliqué que le piéton n'avait pas de pièce d'identité sur lui.