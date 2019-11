Un concours de beauté féline à Sherbrooke

D’après la présidente du Club Félin Rive-Sud, l’engouement de la population pour ce type d’activité est bien réel, surtout que de plus en plus de gens choisissent d’adopter un chat comme animal de compagnie.

Probablement parce que plus de gens vivent seuls et qu’ils veulent de la compagnie. Le chat est un animal peut-être moins contraignant qu’un chien pour certaines personnes [...] certaines races sont plus indépendantes, alors on peut les laisser seuls à la maison avec leur litière une journée sans problème , explique Annie Desmarais.

23 races présentes

Une vingtaine de races de chats, sans compter les chats de gouttière, seront présentées ce week-end aux différents juges invités, venus de partout au Québec et des États-Unis. Il s’agit d’un concours de conformation de la race , précise Mme Desmarais au micro de Par ici l'Info, et non une compétition d’agilité.

Plusieurs éleveurs seront sur place et disposés à faire connaître les caractéristiques propres de leur félin aux intéressés.

Différents kiosques, abordant les thèmes de la nourriture et les accessoires pour chats par exemple, feront également partie de l’exposition.