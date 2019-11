Un musée d’art contemporain à l’étude dans la région de Moncton

Les villes de Moncton et de Dieppe étudient la faisabilité d’un musée d’art contemporain qui donnerait une grande place à des oeuvres d’artistes acadiens et autochtones.

Un rapport sur le projet devrait être déposé très bientôt, a déclaré Catherine Dallaire, directrice générale des loisirs, de la culture et des événements à la Ville de Moncton, lors des délibérations sur le budget de la municipalité jeudi.

[L’étude] est favorable à la création d’un musée d’art contemporain dans notre région, avec peut-être un accent sur l’art acadien, de même que l’art autochtone , a précisé Joanne Duguay, agente de développement culturel à la Ville de Moncton, en entrevue.

Selon Joanne Duguay, agente de développement culturel à la Ville de Moncton, le nouveau musée serait complémentaire par rapport à ceux qui existent déjà. Photo : Gracieuseté Joanne Duguay

Elle rappelle que la création d’un nouveau musée est l’une des priorités du plan culturel dévoilé en 2011, par la Ville de Moncton. Un groupe s’était alors formé pour donner suite au projet et l’an dernier, la Ville de Dieppe a donné son appui financier à l’étude de faisabilité.

Une entreprise de Toronto. Lord Cultural Resources, s’est vu octroyer un contrat pour les premières phases de cette étude, c’est-à-dire une analyse du marché, un examen de son impact économique et social ainsi que de sa viabilité.

Si les élus municipaux décident d’aller plus loin, le coût du projet sera déterminé et on passera à la phase de la conception du musée.

L’étude du projet se fait de concert avec une organisation sans but lucratif, Atlantique Image-Art. Selon Joanne Duguay, les parties prenantes ont le souci de créer un musée qui soit unique, dans la région, et qui ait un fort pouvoir d’attraction auprès de la population.

Je crois que le besoin existe pour ce type de musée , a affirmé la conseillère municipale Paulette Thériault, de Moncton. Elle note que les universités de Moncton et de Sackville ont produit plusieurs cohortes d’artistes qui pourraient contribuer aux collections de ce musée.

Avec les renseignements de Shane Magee, CBC