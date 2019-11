Le Drakkar s’incline en prolongation devant les Saguenéens

Baie-Comeau menait pourtant 4 à 2 avec moins de huit minutes à faire en troisième période, grâce à une poussée de trois buts au dernier engagement.

Mais les Saguenéens n'avaient pas dit leur dernier mot. À peine dix secondes après le quatrième but du Drakkar, Justin Ducharme a entamé une remontée spectaculaire. Avec moins de deux minutes à faire au match, le filet de William Dufour a permis aux Saguenéens de créer l'égalité.

William Dufour a récidivé en prolongation et son 8e but de la saison a donné la victoire aux Saguenéens après un peu plus de deux minutes de jeu en prolongation. Chicoutimi se rapproche ainsi à deux points du premier rang de l'Association de l'Est derrière les Wildcats de Moncton.

Le Drakkar empoche tout de même un point dans la défaite. Baie-Comeau demeure au 7e rang dans l'Est, 11e au classement général.

Lucas Fitzpatrick a bloqué 27 tirs pour le Drakkar.

1422 personnes ont assisté au match.

Le Drakkar affrontera les Remparts de Québec samedi, au Centre Henry-Leonard à 16h. Les Remparts ont perdu jeudi 6 à 1 contre l'Océanic de Rimouski.