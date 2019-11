Le centre Flavie-Laurent lance une campagne pour un nouveau bâtiment

Nous avons besoin de 1,2 million de dollars , explique la présidente du conseil d’administration du Centre Flavie-Laurent, Julie Turenne-Maynard. Cet argent est destiné à financer de nouveaux bureaux pour l’organisme de bienfaisance, situés actuellement sur le boulevard Provencher à Winnipeg.

L’emplacement est rendu trop petit, on a beaucoup de donateurs qui nous amènent des biens matériels, on n’a pas de place pour recevoir plus de bénévoles, dit Mme Turenne-Maynard. On a très peu de places de stationnement, il y a un problème de sécurité à cause de cette congestion-là, et ça nous limite dans les services que l’on peut offrir à nos clients.

Le Centre Flavie-Laurent aide les personnes les plus démunies en offrant des vêtements, des meubles et des biens ménagers. Il vient en aide à environ 7000 familles par année, et la demande ne cesse d’augmenter selon Mme Turenne-Maynard.

Elle ajoute que le public donne de plus en plus d’objets, et que les dons viennent désormais de tous les secteurs de la Ville et non seulement le quadrant sud-est. Cette année, le nombre brut de dons pourrait dépasser les 15 000 comparativement à 12 000 dons l’an précédent. Selon Mme Turenne-Maynard, il faut donc plus de place pour abriter tous ces objets.

Un don de 250 000 $

Le don de 250 000 $ provient de la Corporation catholique de la santé du Manitoba qui le versera à condition qu’il soit jumelé par d’autres donateurs. « On est ravi d’être capable de faire ce geste-là », lance le directeur général de la Corporation, Daniel Lussier, en ajoutant qu'il n'y a aucun doute que le jumelage sera un succès.

Le Centre Flavie-Laurent fait partie de la famille des communautés de services qui font partie de la Corporation catholique. Elle fait un travail extraordinaire pour tenter de faire une différence pour ceux et celles dans le besoin , dit-il.

C’est un beau tremplin pour notre campagne de financement , se réjouit Julie Turenne-Maynard. Elle croit que cette démonstration de confiance de la part de la Corporation catholique attirera de nouveaux donateurs. Cela montre qu’il a des gens qui croient beaucoup à notre œuvre et ça vaut la peine d’investir , déclare-t-elle.

Le Centre Flavie-Laurent limite la période de collecte de fonds à cinq mois.