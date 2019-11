Valérie Haché, une jeune hockeyeuse en route vers l'Université du Connecticut

Je suis très contente, lance Valérie Haché. Ça fait deux ans que j'attends ce moment. .

L'adolescente de 17 ans a été approchée en 2017 par les Huskies alors qu'elle n'était qu'en 10e année, à l'école Rothesay Netherwood, près de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. J'ai visité plusieurs campus, mais celui de Storrs, au Connecticut, m'a fait sentir comme chez-moi.

L'attaquante s'était engagée verbalement à aller au Connecticut, mais la lettre d'intention confirme son admission officielle.

Actuellement, Valérie Haché porte les couleurs du Select Hockey Academy, du Bishop Kearney High School, à Rochester, dans l'État de New York, pour une deuxième saison. Elle est inscrite en 12e année à cette école. L'an dernier, l'équipe avait remporté le championnat des moins de 19 ans de l'État de New York.

On a déjà participé à plusieurs tournois. On fait super bien, dit-elle. C'est encourageant!

Arianne Roy, à gauche, en compagnie de sa coéquipière Valérie Haché, à droite. Photo : Facebook

Valérie Haché a été occupée cet automne. Elle a participé à la coupe du Défi Atlantique et au Championnat national féminin des moins de 18 ans.

À Rochester, son expérience lui permettra de faire une bonne transition vers le milieu universitaire, à tous points de vue.

Valérie Haché, avec la Select Hockey Academy du Bishop Kearney High School, à Rochester. Photo : Valérie Haché

Les entraîneurs de l'Université me suivent depuis deux ans, explique-t-elle. Je dois améliorer ma vitesse d'exécution, car le niveau de jeu est plus élevé que maintenant. Elles sont plus vites et plus grandes.

Elle sait que des obstacles se présenteront. Elle ira donc puiser au fond d'elle-même pour se dépasser.