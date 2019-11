L'esplanade Tranquille, pour un grand libraire et une grande révolution

Plus qu'un libraire, Henri Tranquille était un phare dans la grande noirceur. C'est chez lui qu'a été lancé le manifeste du Refus global en 1948.

C'était un pusher de grand air, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Parce que c'est pas que des livres, c'est de l'invitation au voyage , raconte l'auteure et réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavallette.

Son grand-père Marcel Barbeau ainsi qu'Anne Hébert, Hubert Aquin et Réjean Ducharme, entre autres, sont passés par la boutique.

Sa librairie n'était pas juste une pépinière, mais un endroit de rassemblement, une place forte où l'on pouvait s'élaborer certaines stratégies de publication, de création. Un lieu politique aussi , explique Bruno Lalonde, propriétaire de l'atelier-librairie Le livre voyageur.

Fondée en 1937, la librairie et son propriétaire ont été déterminants pour plusieurs auteurs. C'est grâce à lui qu'Yves Beauchemin a publié son premier roman, L'enfirouapé, refusé par toutes les maisons d'édition.

Henri Tranquille disait : J'ai probablement aimé trop les livres pour être un bon commerçant . Sa librairie a fait faillite en 1975.

L'esplanade Tranquille devrait être inaugurée l'an prochain.

"Tranquille" pour Henri Tranquille, la librairie Tranquille, et "Tranquille" parce que la place est un petit peu en retrait de la place des spectacles [...] Alors on aimait bien le parallèle de : ça bouge d'un côté, de l'autre côté on se repose. Il va y avoir un beau chalet, ça va être un lieu de découvertes et de rencontres.

Valérie Plante, mairesse de Montréal