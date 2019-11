Le projet de campus de médecine à Rimouski coûtera plus cher que prévu

Le coût du futur campus de la faculté de médecine de l'Université Laval à l’Hôpital de Rimouski vient d’augmenter de 35 % par rapport à l’estimation faite plus tôt cette année. Le projet, qui devait initialement coûter 17 millions de dollars , est maintenant évalué à 23 millions de dollars.

Au cours des derniers mois, les responsables du projet ont pris le temps de définir de façon plus précise les besoins liés à la formation des futurs médecins à Rimouski, ce qui explique en partie cette hausse de coûts.

On a retravaillé le programme et on fait beaucoup appel à de la technologie , souligne le chargé de projet pour la délocalisation du programme de doctorat en médecine de l’Université Laval à Rimouski, Nelson Charette.

Ce qu’on veut, c’est un pavillon du futur, alors c’est sûr qu’il y a des coûts associés à ça. Nelson Charette, chargé de projet pour le campus de médecine de l’Université Laval à Rimouski

Nelson Charette ajoute que le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite également profiter de la construction du nouveau pavillon à l’Hôpital de Rimouski pour répondre à certains de ses besoins, ce qui contribue également à l’augmentation de coûts.

Le chargé de projet indique que le ministère de la Santé est bien au fait de l’évolution des coûts et que Québec financera la majeure partie des travaux. Par contre, pour la partie qui appartient plutôt à des besoins du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le CISSS aura à contribuer , précise-t-il.

La nature de ces besoins devrait être précisée lors d’une annonce à venir.

Une première rentrée en 2022

Le premier appel d’offres en lien avec la construction du campus de médecine à l’Hôpital de Rimouski a été lancé mercredi auprès de firmes d’ingénieurs et d’architectes. Le gagnant devra soumettre les plans et devis préliminaires en septembre prochain, pour la construction d’un immeuble de cinq étages, incluant le sous-sol à l'extrémité de l’Aile D du centre hospitalier.

Si tout se déroule comme prévu, une première cohorte de 18 étudiants en médecine devrait faire son entrée au pavillon de Rimouski en septembre 2022.

Avec les informations de Denis Leduc