Le conseiller municipal et président du comité du sport et du plein air, Vincent Boutin, a tenté de convaincre ses collègues lors des discussions sur le prochain budget municipal de l'importance d'offrir des infrastructures adéquates aux quelque 1800 jeunes qui pratiquent la gymnastique à Sherbrooke.

Les travaux permettraient notamment de niveler une partie de la dalle, de faciliter les ancrages de certains appareils et d'améliorer les fosses d'entraînement.

Le conseiller municipal et chef intérimaire du Renouveau sherbrookois Vincent Boutin Photo : Radio-Canada

À court terme, c'est de sécuriser les lieux pour diminuer le risque de blessure et rendre le site vraiment sécuritaire pour nos jeunes qui pratiquent la gymnastique , plaide Vincent Boutin.

La Ville espère toujours obtenir des subventions gouvernementales dans un avenir rapproché pour effectuer des rénovations majeures au site, dont les coûts sont estimés à six millions de dollars, car aucun autre endroit n'est apte à accueillir les gymnastes.

Dans les propriétés de la Ville, l'édifice CÉRAS reste la meilleure option, affirme Vincent Boutin. Nous, on a vérifié plusieurs locaux en ville pour voir s'il y en a qui pouvaient convenir, mais la réalité et l'enjeu avec la gymnastique, c'est que c'est un sport qui demande beaucoup de hauteur et de pieds carrés et ce n'est pas n'importe quelle bâtisse qui peut accueillir ce genre d'infrastructure.

Les élus de Sherbrooke voteront le budget au cours du mois de décembre.